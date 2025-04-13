Более 50 человек погибли за два дня в результате нападений в ДР Конго

Десятилетний конфликт между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами из M23 обострился в январе, напоминает AP. 26 января Совет Безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали. На следующий день стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому. Представитель правительства Конго Патрик Муяйя заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется» и призвал к защите гражданского населения.