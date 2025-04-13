Более 50 человек погибли за два дня в результате нападений в ДР Конго
Как минимум 52 человека были убиты за последние два дня в Демократической Республике (ДР) Конго, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
По информации местного МВД, более 50 человек погибли на востоке республики в период с 11 по 12 апреля. Полиция возложила ответственность на нападение на группировку «Движение 23 марта» (М23).
Десятилетний конфликт между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами из M23 обострился в январе, напоминает AP. 26 января Совет Безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали. На следующий день стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому. Представитель правительства Конго Патрик Муяйя заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется» и призвал к защите гражданского населения.
В феврале министры иностранных дел стран G7 осудили наступление повстанцев из группировки и призвали прекратить «прямую и косвенную поддержку» M23 и всех негосударственных вооруженных групп в республике.