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Более 50 человек погибли за два дня в результате нападений в ДР Конго

Ведомости

Как минимум 52 человека были убиты за последние два дня в Демократической Республике (ДР) Конго, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По информации местного МВД, более 50 человек погибли на востоке республики в период с 11 по 12 апреля. Полиция возложила ответственность на нападение на группировку «Движение 23 марта» (М23).

Десятилетний конфликт между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами из M23 обострился в январе, напоминает AP. 26 января Совет Безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали. На следующий день стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому. Представитель правительства Конго Патрик Муяйя заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется» и призвал к защите гражданского населения.

В феврале министры иностранных дел стран G7 осудили наступление повстанцев из группировки и призвали прекратить «прямую и косвенную поддержку» M23 и всех негосударственных вооруженных групп в республике. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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