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Министры стран G7 призвали повстанцев остановить наступление в ДР Конго

Ведомости

Министры иностранных дел стран G7 осудили наступление повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23), которое идет в восточной части Демократической Республики (ДР) Конго, и призвали прекратить его. Об этом говорится в заявлении министров.

«Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и США, а также высокий представитель Европейского союза решительно осуждаем наступление M23, поддерживаемое Руандой, на востоке Демократической Республики Конго и, в частности, захват Миновы, Саке и Гомы. Мы настоятельно призываем M23 и Силы обороны Руанды (RDF) прекратить наступление на всех направлениях», – говорится в заявлении.

Министры также призвали прекратить «прямую и косвенную поддержку» M23 и всех негосударственных вооруженных групп в республике. Там подчеркнули, что это наступление является «вопиющим пренебрежением суверенитетом и территориальной целостностью» ДРК. 

Последние события, добавили в G7, привели к резкому увеличению числа перемещенных гражданских лиц в Гоме и по всей восточной части страны. При этом с начала наступления повстанцев в январе свои дома покинули уже «сотни тысяч» человек. Министры призвали дать доступ для беспрепятственной доставки помощи, а гуманитарному персоналу – гарантии безопасности.

26 января Совет Безопасности ООН осудил наступление повстанцев и призвал их покинуть территорию, на которую они претендовали. На следующий день стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому. Представитель правительства Конго Патрик Муяйя заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется», также Муяйя призвал к защите гражданского населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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