Министры стран G7 призвали повстанцев остановить наступление в ДР Конго

Последние события, добавили в G7, привели к резкому увеличению числа перемещенных гражданских лиц в Гоме и по всей восточной части страны. При этом с начала наступления повстанцев в январе свои дома покинули уже «сотни тысяч» человек. Министры призвали дать доступ для беспрепятственной доставки помощи, а гуманитарному персоналу – гарантии безопасности.