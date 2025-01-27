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МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Конго

Ведомости

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго, а находящимся в провинции Северное Киву покинуть регион на фоне эскалации конфликта на востоке страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и осудил действия группировки «Движение 23 марта». По информации посольства России в Киншасе, в результате событий на востоке Конго никто из российских граждан не пострадал.

Ранее стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому.

Представитель правительства Конго Патрик Муяйя выступил с заявлением в видео, опубликованном в X, где заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется», также Муяйя призвал к защите гражданского населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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