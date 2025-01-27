МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Конго
Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго, а находящимся в провинции Северное Киву покинуть регион на фоне эскалации конфликта на востоке страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.
МИД РФ также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и осудил действия группировки «Движение 23 марта». По информации посольства России в Киншасе, в результате событий на востоке Конго никто из российских граждан не пострадал.
Ранее стало известно, что боевики «Движения 23 марта» взяли под контроль крупнейший город на востоке Республики Конго, Гому.
Представитель правительства Конго Патрик Муяйя выступил с заявлением в видео, опубликованном в X, где заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется», также Муяйя призвал к защите гражданского населения.