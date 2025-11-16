Евкуров в ходе визита в Дамаск провел переговоры с министром обороны Сирии
Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Каср принял в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщает Sana.
По данным сирийского агентства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и совершенствования механизмов координации.
14 ноября министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что Дамаск стремится к выстраиванию «реалистичных и сбалансированных» отношений с Россией и не намерен возвращаться к модели зависимости, сложившейся при руководстве Башара Асада.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Москву с первым официальным визитом 15 октября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.