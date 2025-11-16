Евкуров в ходе визита в Дамаск провел переговоры с министром обороны Сирии

14 ноября министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что Дамаск стремится к выстраиванию «реалистичных и сбалансированных» отношений с Россией и не намерен возвращаться к модели зависимости, сложившейся при руководстве Башара Асада.