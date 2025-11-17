Российские средства ПВО за неделю сбили 848 беспилотников

В ночь на 17 октября дежурные силы ПВО перехватили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 14 единиц пришлось на территорию Брянской области, восемь сбили в Тамбовской, пять – в Ульяновской. Четыре воздушных цели были поражены в Воронежской области, три – в Орловской и по одной – в Нижегородской и Тульской областях.