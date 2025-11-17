Российские средства ПВО за неделю сбили 848 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей недели уничтожили 848 украинских беспилотников над регионами России. Такие данные получил ТАСС в результате анализа заявлений Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников сбили в ночь на 14 ноября – 216 единиц. Ночью с 12 на 13 ноября ПВО перехватила 130 украинских дронов.
Атакам подверглись Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский федеральные округа.
В ночь на 17 октября дежурные силы ПВО перехватили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 14 единиц пришлось на территорию Брянской области, восемь сбили в Тамбовской, пять – в Ульяновской. Четыре воздушных цели были поражены в Воронежской области, три – в Орловской и по одной – в Нижегородской и Тульской областях.