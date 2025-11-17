Орбан: Венгрия не согласится на включение Закарпатья в состав страны

В конце сентября министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявлял, что Киев на протяжении 10 лет проводит антивенгерскую политику, но при этом хочет поддержки от Будапешта в вопросе вступления в Евросоюз (ЕС). По его словам, Украина атакует нефтепроводы, важные для энергоснабжения Венгрии, запрещает въезд военным лидерам, ограничивает права венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее представителей в армию. Министр подчеркнул, что в таких условиях Венгрия не может поддержать евроинтеграционные планы Украины.