Польша открыла дополнительные пропускные пункты на границе с Белоруссией

В начале ноября на границе двух стран начали скапливаться автомобили. Заторы фиксировались в связи с закрытием литовскими властями границы с Белоруссией. Грузовики, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, переориентировались на польское и латвийское направления. 3 ноября сообщалось, что выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидают 2100 грузовых авто, из «Григоровщины» на латвийском – 520.