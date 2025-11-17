Польша открыла дополнительные пропускные пункты на границе с Белоруссией
Польша открыла дополнительные пункты пропуска на границе с Белоруссией – «Берестовица» («Бобровники» с польской стороны) и «Брузги» («Кузница Белостоцкая»). Об этом сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии.
По данным ведомства, движение открыто 17 ноября с 2:00 по белорусскому времени (совпадает с мск). Белорусские службы начали регистрацию в электронной очереди и оформление с 20:00 16 ноября.
Пропускная способность пункта «Берестовица» составляет 900 легковых и 500 грузовых автомобилей в одном направлении, а «Брузги» – 1600 легковых. Проезд автобусов и грузовиков в этом пункте не разрешается.
В начале ноября на границе двух стран начали скапливаться автомобили. Заторы фиксировались в связи с закрытием литовскими властями границы с Белоруссией. Грузовики, которые выезжали в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, переориентировались на польское и латвийское направления. 3 ноября сообщалось, что выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидают 2100 грузовых авто, из «Григоровщины» на латвийском – 520.