CNN: у США недостаточно военных ресурсов для свержения Мадуро

Трамп также может столкнуться с внутриполитическим кризисом в Венесуэле в случае свержения Мадуро. Эксперты отмечают, что в стране может произойти военный переворот или усиление более жестких сторонников режима. Кроме того, президента США могут раскритиковать и внутри собственной страны, где он пообещал избегать новых конфликтов за рубежом.