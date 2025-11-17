CNN: у США недостаточно военных ресурсов для свержения Мадуро
США в настоящее время не располагают достаточными военными ресурсами для проведения крупномасштабной операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на то что президент Дональд Трамп заявил о возможных ударах по территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов и источники, знакомые с ситуацией.
Трамп также может столкнуться с внутриполитическим кризисом в Венесуэле в случае свержения Мадуро. Эксперты отмечают, что в стране может произойти военный переворот или усиление более жестких сторонников режима. Кроме того, президента США могут раскритиковать и внутри собственной страны, где он пообещал избегать новых конфликтов за рубежом.
В Вашингтоне считают, что Мадуро связан с криминальной группировкой Tren de Aragua и участвует в наркотрафике, что, по мнению администрации, усиливает необходимость давления. При этом эксперты предупреждают: устранение Мадуро может привести также к гражданской войне, поскольку он является ключевой фигурой, удерживающей различные силовые и политические фракции внутри режима.
Администрация Трампа также рассматривает возможную поддержку венесуэльских оппозиционных лидеров, включая Эдмунда Гонсалеса и Марию Корину Мачадо. Тем не менее аналитики подчеркивают, что без масштабной и долгосрочной помощи США – вплоть до обеспечения безопасности на месте – оппозиция не сможет закрепиться у власти.
Опасения усиливаются и тем, что Венесуэлу поддерживают Россия, Китай и Куба. Любой удар по объектам, связанным с этими странами, может привести к эскалации конфликта, отмечает CNN.
17 ноября Трамп при общении с прессой заявил, что Венесуэла хочет переговоров, и, возможно, США пойдут на этот диалог. Reuters писал, что Мадуро «сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона на фоне масштабного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне».
Госсекретарь Марко Рубио прямо называл правительство Венесуэлы «транспортной организацией», сотрудничающей с наркоторговцами. Кроме того, США не признают Мадуро законным лидером Венесуэлы.