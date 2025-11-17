Орбан назвал примитивными заявления, что он является «троянским конем» Путина

16 ноября Орбан заявил, что не верит в возможность нападения России на страны Евросоюза или НАТО. По его словам, Москва «недостаточно сильна для такого шага». На вопрос о том, заинтересована ли Москва в перемирии и установлении мира, он ответил утвердительно. Политик также предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине увеличивает риск третьей мировой войны.