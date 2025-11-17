Газета
Орбан назвал примитивными заявления, что он является «троянским конем» Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал наивными и примитивными утверждения, что он выступает «троянским конем» президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в подкасте гендиректора Axel Springer Матиаса Депфнера, видео интервью опубликовано на YouTube.

Орбан подчеркнул, что Венгрия находится между несколькими центрами силы. Поэтому страна обязана выстраивать отношения так, чтобы это приносило выгоду ее гражданам. По словам политика, Россия, Германия и Турция являются очевидными центрами силы для Венгрии.

«Поэтому я должен найти хорошее решение по всем трем направлениям, что является выигрышной ситуацией для венгров. Это то, ради чего я работаю», – отметил он.

А вот утверждение о «троянском коне», по мнению Орбана, очень наивно и примитивно. По его словам, так говорят, когда у людей нет весомой аргументации на отличное от них мнение.

16 ноября Орбан заявил, что не верит в возможность нападения России на страны Евросоюза или НАТО. По его словам, Москва «недостаточно сильна для такого шага». На вопрос о том, заинтересована ли Москва в перемирии и установлении мира, он ответил утвердительно. Политик также предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине увеличивает риск третьей мировой войны.