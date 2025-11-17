Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Финляндия проводит артиллерийские учения в 100 км от России

Ведомости

На севере Финляндии в 100 км от границы с Россией начались артиллерийские учения, сообщили «РИА Новости». Они продлятся до 25 ноября.

Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них примут участие 2200 военных и 500 единиц техники.

Целью учения является отработка взаимодействий уровней управления и артиллерийского огня в условиях ранней зимы.

30 октября на сайте финских сухопутных сил сообщали, что в военных учениях в ноябре и декабре примут участие около 15 000 военнослужащих. Участие принимают призывники, резервисты и личный состав всех армейских подразделений, а также пограничная охрана. Целью учений было названо обеспечение совместной подготовки призывников к выполнению обязанностей в военное время. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её