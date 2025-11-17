Финляндия проводит артиллерийские учения в 100 км от России

30 октября на сайте финских сухопутных сил сообщали, что в военных учениях в ноябре и декабре примут участие около 15 000 военнослужащих. Участие принимают призывники, резервисты и личный состав всех армейских подразделений, а также пограничная охрана. Целью учений было названо обеспечение совместной подготовки призывников к выполнению обязанностей в военное время.