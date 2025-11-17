Финляндия проводит артиллерийские учения в 100 км от России
На севере Финляндии в 100 км от границы с Россией начались артиллерийские учения, сообщили «РИА Новости». Они продлятся до 25 ноября.
Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них примут участие 2200 военных и 500 единиц техники.
Целью учения является отработка взаимодействий уровней управления и артиллерийского огня в условиях ранней зимы.
30 октября на сайте финских сухопутных сил сообщали, что в военных учениях в ноябре и декабре примут участие около 15 000 военнослужащих. Участие принимают призывники, резервисты и личный состав всех армейских подразделений, а также пограничная охрана. Целью учений было названо обеспечение совместной подготовки призывников к выполнению обязанностей в военное время.