В зимних военных учениях в Финляндии примут участие 15 000 солдат

В сентябре зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Он объяснил, что страна стала делать это под видом оборонных мероприятий после вступления в НАТО.