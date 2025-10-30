В зимних военных учениях в Финляндии примут участие 15 000 солдат
В Финляндии около 15 000 военнослужащих примут участие в военных учениях в ноябре и декабре, сообщается на сайте финских сухопутных сил.
Целью учений названо обеспечение совместной подготовки призывников к выполнению обязанностей в военное время. Участвовать будут призывники, резервисты и личный состав всех армейских подразделений, а также пограничная охрана.
Учения укрепят способность военных действовать сообща и наращивать боевую мощь с союзниками, говорится в сообщении.
1 сентября на сайте финских сухопутных сил сообщалось, что в городе Миккели в Финляндии вблизи российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.
В сентябре зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Он объяснил, что страна стала делать это под видом оборонных мероприятий после вступления в НАТО.