Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Саудовская Аравия стремится заключить с США соглашение по ядерной энергетике

Ведомости

Саудовская Аравия рассчитывает заключить соглашение с США в сфере гражданской ядерной энергетики во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Эр-Рияд также стремится получить от США гарантии безопасности, доступ к передовым AI-технологиям и договоренность о развитии гражданской ядерной программы.

Кроме того, Саудовская Аравия ожидает от США одобрения поставок в страну наиболее передовых компьютерных чипов, необходимых для развития собственных систем искусственного интеллекта и реализации программы Vision 2030.

Вашингтон ранее настаивал, что ядерное сотрудничество возможно только при условии отказа Эр-Рияда от обогащения урана и переработки топлива – процессов, которые могут иметь военное применение. Переговоры по этим условиям продолжаются.

Reuters пишет, что визит наследного принца станет первым после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 г.

В мае Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд. По словам наследного принца, после этого страны должны были перейти ко второму этапу сотрудничества – общий объем инвестиционных обязательств в рамках этой работы должен достичь $1 трлн.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь