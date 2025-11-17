Саудовская Аравия стремится заключить с США соглашение по ядерной энергетике
Саудовская Аравия рассчитывает заключить соглашение с США в сфере гражданской ядерной энергетики во время визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Эр-Рияд также стремится получить от США гарантии безопасности, доступ к передовым AI-технологиям и договоренность о развитии гражданской ядерной программы.
Кроме того, Саудовская Аравия ожидает от США одобрения поставок в страну наиболее передовых компьютерных чипов, необходимых для развития собственных систем искусственного интеллекта и реализации программы Vision 2030.
Вашингтон ранее настаивал, что ядерное сотрудничество возможно только при условии отказа Эр-Рияда от обогащения урана и переработки топлива – процессов, которые могут иметь военное применение. Переговоры по этим условиям продолжаются.
Reuters пишет, что визит наследного принца станет первым после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 г.
В мае Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд. По словам наследного принца, после этого страны должны были перейти ко второму этапу сотрудничества – общий объем инвестиционных обязательств в рамках этой работы должен достичь $1 трлн.