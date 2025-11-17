ЕС смягчил риторику по КНР ради договоренности по редкоземельным металлам

По данным газеты, это результат многомесячных переговоров, начавшихся после того, как Китай в апреле объявил новый экспортный контроль на ряд редкоземельных металлов, используемых в производстве электромобилей, ветрогенераторов и другой высокотехнологичной продукции. Ситуацию осложнил кризис вокруг Nexperia, когда власти Нидерландов осенью вмешались и взяли на себя временный контроль над подразделением компании. В ответ Пекин запретил экспорт части компонентов, произведенных Nexperia в Китае. Это вызвало срочные дипломатические попытки разблокировать поставки чипов, используемых, в том числе, в автомобильной отрасли.