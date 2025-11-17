ЕС смягчил риторику по КНР ради договоренности по редкоземельным металлам
Евросоюз решил смягчить политическую риторику в отношении Китая, чтобы добиться расширения доступа к поставкам редкоземельных материалов. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновникам ЕС рекомендовано избегать резких высказываний о Китае из-за нарастающего давления Пекина, который контролирует экспорт редкоземельных металлов, а также на фоне конфликта вокруг производителя микрочипов Nexperia.
Источники отмечают, что Брюссель перешел в «режим деэскалации», пытаясь убедить Пекин выдавать больше экспортных лицензий на критически важные минералы, а также разблокировать поставки чипов от находящейся в трудном положении компании Nexperia.
Издание сообщает, что ЕС и Китай приблизились к соглашению о единой процедуре лицензирования экспорта редкоземельных элементов. Предполагается, что компании смогут получать годовые лицензии при условии отсутствия военного применения материалов. После ужесточения китайских правил были доступны лишь трехмесячные разрешения.
По данным газеты, это результат многомесячных переговоров, начавшихся после того, как Китай в апреле объявил новый экспортный контроль на ряд редкоземельных металлов, используемых в производстве электромобилей, ветрогенераторов и другой высокотехнологичной продукции. Ситуацию осложнил кризис вокруг Nexperia, когда власти Нидерландов осенью вмешались и взяли на себя временный контроль над подразделением компании. В ответ Пекин запретил экспорт части компонентов, произведенных Nexperia в Китае. Это вызвало срочные дипломатические попытки разблокировать поставки чипов, используемых, в том числе, в автомобильной отрасли.
23 октября сообщалось, что торговое противостояние Нидерландов и Китая поставило под угрозу автопром Германии. Volkswagen рассматривал возможность остановки производства моделей Golf и Tiguan и перехода на неполную занятость из-за ограничений против Nexperia.