Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия проведет переговоры о продаже истребителей Су-57 на авиасалоне в Дубае

Ведомости

Россия намерена провести переговоры с рядом стран о возможных поставках истребителей пятого поколения Су-57 в ходе авиакосмического салона Dubai Airshow. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Форум пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. Это одна из крупнейших мировых выставок аэрокосмической и оборонной промышленности, где традиционно проходят презентации новых технологий, летные демонстрации и отраслевые конференции.

«Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях данной выставки, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета», – сказал Шугаев (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Су-57 представляет собой высокотехнологичную продукцию военного назначения, производство которой требует координации большого количества поставщиков и высокой квалификации специалистов. По словам главы ФСВТС, зарубежный интерес к российскому истребителю остается устойчивым.

11 августа The Times of India сообщала, что Индия рассматривает возможность закупки Су-57 для решения дефицита боевой авиации, параллельно изучая перспективы приобретения американских F-35. Официальные переговоры при этом пока не начинались.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её