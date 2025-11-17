Россия проведет переговоры о продаже истребителей Су-57 на авиасалоне в Дубае
Россия намерена провести переговоры с рядом стран о возможных поставках истребителей пятого поколения Су-57 в ходе авиакосмического салона Dubai Airshow. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Форум пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. Это одна из крупнейших мировых выставок аэрокосмической и оборонной промышленности, где традиционно проходят презентации новых технологий, летные демонстрации и отраслевые конференции.
«Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях данной выставки, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета», – сказал Шугаев (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Су-57 представляет собой высокотехнологичную продукцию военного назначения, производство которой требует координации большого количества поставщиков и высокой квалификации специалистов. По словам главы ФСВТС, зарубежный интерес к российскому истребителю остается устойчивым.
11 августа The Times of India сообщала, что Индия рассматривает возможность закупки Су-57 для решения дефицита боевой авиации, параллельно изучая перспективы приобретения американских F-35. Официальные переговоры при этом пока не начинались.