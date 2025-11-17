Газета
Гражданам Грузии запретят голосовать за границей

Гражданам Грузии запретят голосовать за рубежом из-за риска внешнего давления, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

«Парламентские выборы 2024 г. хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этом плане риски давления на граждан Грузии, проживающих за рубежом, возрастают», – заявил он (цитата по «Sputnik.Грузия»).

Для того чтобы проголосовать на выборах, граждане Грузии должны будут вернуться в страну и сделать это по месту прописки.

По словам Папуашвили, грузины за границей могут получать ложную информацию о происходящих в стране событиях. При этом он отметил, что запрет на голосование за рубежом соответствует международным стандартам и действует в Армении, Ирландии, Мальте и Израиле.

При этом 5 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 г. Для вступления в блок страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным в 1993 г. Среди них – стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.

