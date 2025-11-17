Газета
Антикоррупционное бюро упразднят в Грузии



Антикоррупционное бюро в Грузии будет упразднено, сообщил председатель парламента страны Шалва Папуашвили на брифинге.

«Согласно инициативе, со 2 марта 2026 г. антикоррупционное бюро будет упразднено, его функции будут полностью переданы службе государственного аудита», – сказал он (цитата по ТАСС).

Антикоррупционное бюро было создано в Грузии по рекомендации Евросоюза в 2022 г.

5 ноября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщал, что страна намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны.

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2022 г. Для вступления в блок страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. В их числе – стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.

