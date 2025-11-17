Антикоррупционное бюро упразднят в Грузии

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2022 г. Для вступления в блок страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. В их числе – стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.