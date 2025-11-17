Газета
Главная / Политика /

Российские войска взяли населенные пункты сразу в трех регионах

Ведомости

Вооруженные силы РФ взяли под контроль села Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР) и Гай в Днепропетровской области. Также поселок Двуречанское в Харьковской области теперь под контролем ВС РФ, сообщает Минобороны РФ.

В операциях были задействованы подразделения группировки войск «Север», «Восток» и «Южный».

14 ноября стало известно, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Орестополь Днепропетровской области. В оборонном ведомстве рассказали, что в населенном пункте Рог в ДНР завершена зачистка от украинских боевиков.

