Российские войска взяли населенные пункты сразу в трех регионах
Вооруженные силы РФ взяли под контроль села Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР) и Гай в Днепропетровской области. Также поселок Двуречанское в Харьковской области теперь под контролем ВС РФ, сообщает Минобороны РФ.
В операциях были задействованы подразделения группировки войск «Север», «Восток» и «Южный».
14 ноября стало известно, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Орестополь Днепропетровской области. В оборонном ведомстве рассказали, что в населенном пункте Рог в ДНР завершена зачистка от украинских боевиков.