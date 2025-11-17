Туск назвал взрыв причиной повреждения железной дороги в Польше

Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.