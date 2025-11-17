Туск назвал взрыв причиной повреждения железной дороги в Польше
Железная дорога в Польше была повреждена в результате взрыва. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X. Он назвал инцидент актом саботажа, направленным против безопасности государства.
Он отметил, что по поврежденной линии осуществлялась доставка помощи Украине.
«Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», – заключил Туск.
Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.
17 ноября польская полиция не подтвердила сообщения, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве были повреждены из-за взрыва. Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что нет оснований полагать, что имело место умышленное действие третьих лиц.
Через два часа Туск написал, что, предположительно, речь идет об акте саботажа. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел.