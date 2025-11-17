Из-за оползня в Индонезии пропали 27 человек

Повреждены не менее 30 домов, а пострадавшие размещены в трех временных центрах. На местах работают полевые кухни, развернуты временные палатки и логистические пункты. К поисковой операции привлечены военные, полиция и добровольцы. Власти также проводят оценку ущерба и потребностей населения.