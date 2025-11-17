Газета
Политика

Из-за оползня в Индонезии пропали 27 человек

Ведомости

В индонезийском округе Банджарнегара (Центральная Ява) продолжаются поиски 27 жителей, пропавших без вести после крупного оползня, обрушившегося на деревню Ситукунг. Об этом сообщает Antara.

По данным ведомства, число эвакуированных достигло 876 человек. Подтверждена гибель двух жителей: 40-летний мужчина скончался в больнице, а тело 22-летней женщины спасатели обнаружили под завалами.

Еще 41 человек смогли самостоятельно спастись, укрывшись в лесу, после чего были эвакуированы совместной командой спасателей.

Повреждены не менее 30 домов, а пострадавшие размещены в трех временных центрах. На местах работают полевые кухни, развернуты временные палатки и логистические пункты. К поисковой операции привлечены военные, полиция и добровольцы. Власти также проводят оценку ущерба и потребностей населения.

Регент округа Банджарнегара Амалия Десиана объявила режим чрезвычайной ситуации сроком на 14 дней. Решение было принято после координационного совещания с региональным руководством в ночь после происшествия.

14 ноября не менее трех человек погибли в результате оползня, который сошел на деревню Чибунинг на острове Ява в Индонезии. Массовый сход грунта произошел после нескольких часов проливного дождя.

