В Индонезии из-за оползня погибли не менее трех человек

Спасательные работы продолжаются. По словам координатора операции Прио Праяудхи Утамы, на месте задействована тяжелая техника, а также оборудование и инструменты, позволяющие добраться до труднодоступных участков. Спасатели разделились на пять групп и прочесывают районы, где, по их оценкам, могут находиться пострадавшие. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.