В Индонезии из-за оползня погибли не менее трех человек

Ведомости

Не менее трех человек погибли в результате оползня, который сошел на деревню Чибунинг на острове Ява в Индонезии. Массовый сход грунта произошел после нескольких часов проливного дождя, сообщает Jakarta Globe.

Под тоннами земли и обломков оказались погребены несколько домов. Власти сообщили о 20 пропавших без вести. Всего, по предварительным данным, пострадали 46 человек, из них 23 удалось спасти.

Спасательные работы продолжаются. По словам координатора операции Прио Праяудхи Утамы, на месте задействована тяжелая техника, а также оборудование и инструменты, позволяющие добраться до труднодоступных участков. Спасатели разделились на пять групп и прочесывают районы, где, по их оценкам, могут находиться пострадавшие. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

В начале сентября свыше 1000 человек погибли при оползне в одной из деревень на западе Судана. Выжил только один местный житель.

