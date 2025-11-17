Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale
Украина намерена закупить у Франции 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил телеканалу LCI сразу после подписания соглашения на авиабазе Виллакубле под Парижем.
Французские СМИ называют контракт историческим. Отмечалось, что договор касается авиации и средств ПВО.
До этого сообщалось, что Зеленский прибыл во Францию для подписания нового оборонного соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон встретил украинского лидера на базе Виллакубле. Le Monde сообщало, что для украинской стороны планировали провести презентацию истребителя Rafale, его вооружения, комплекса ПВО SAMP-T и нескольких моделей дронов.
16 ноября МИД Франции сообщал, что Париж совместно с партнерами намерен усиливать поддержку Украины и одновременно наращивать давление на Россию для достижения прекращения конфликта.