Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale

До этого сообщалось, что Зеленский прибыл во Францию для подписания нового оборонного соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон встретил украинского лидера на базе Виллакубле. Le Monde сообщало, что для украинской стороны планировали провести презентацию истребителя Rafale, его вооружения, комплекса ПВО SAMP-T и нескольких моделей дронов.