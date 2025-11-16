Франция пообещала усилить давление на Россию из-за Украины
Франция совместно с партнерами намерена усиливать поддержку Украины и давление на Россию для прекращения конфликта. Об этом говорится в заявлении французского МИДа в связи с российскими ударами по республике в ночь с 13 на 14 ноября.
Минобороны РФ тогда сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики страны.
Масштабные удары представляют собой «дальнейшую эскалацию» и демонстрируют якобы нежелание России придерживаться мирных обязательств, считают в МИД Франции.
«Франция выражает свою полную солидарность с Украиной, ее народом и властями <...> Она продолжит, совместно со всеми партнерами, свою приверженность усилению поддержки Украины и давления на Россию с целью прекращения войны», – говорится в заявлении.
В конце октября стало известно, что Париж в ближайшее время отправит на Украину дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage, а также проведет обучение украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих».