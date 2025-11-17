ЕК оценила потребности Украины в 2026–2027 годах более чем в 70 млрд евро
Еврокомиссия (ЕК) считает, что Украине потребуется свыше 70 млрд евро внешнего финансирования в 2026–2027 гг. Об этом сообщил европейский дипломатический источник, передает ТАСС.
По его словам, соответствующая оценка содержится в письме комиссии.
13 ноября стало известно, что европейские банки развития и «Нафтогаз» подписали соглашение о новом пакете финансовой помощи, который предусматривает выделение 127 млн евро в дополнение к ранее одобренному кредиту.
Это дополнительный грант к кредиту на 300 млн евро, выделенному в прошлом месяце. Еще 25 млн евро пойдут на проекты по улучшению систем очистки питьевой воды и сточных вод, а 50 млн евро – на поддержку кредита ЕИБ, направленного на реконструкцию социального жилья.