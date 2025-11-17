Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕК оценила потребности Украины в 2026–2027 годах более чем в 70 млрд евро

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) считает, что Украине потребуется свыше 70 млрд евро внешнего финансирования в 2026–2027 гг. Об этом сообщил европейский дипломатический источник, передает ТАСС.

По его словам, соответствующая оценка содержится в письме комиссии.

13 ноября стало известно, что европейские банки развития и «Нафтогаз» подписали соглашение о новом пакете финансовой помощи, который предусматривает выделение 127 млн евро в дополнение к ранее одобренному кредиту.

Это дополнительный грант к кредиту на 300 млн евро, выделенному в прошлом месяце. Еще 25 млн евро пойдут на проекты по улучшению систем очистки питьевой воды и сточных вод, а 50 млн евро – на поддержку кредита ЕИБ, направленного на реконструкцию социального жилья.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь