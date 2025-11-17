Путин проведет встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов
Президент Владимир Путин встретится в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов Сергеем Черногаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Это первая встреча главы Федерации независимых профсоюзов с Путиным с момента назначения на должность в 2024 г. До этого Черногаев занимал пост замглавы ФНПР.
Федерация независимых профсоюзов России была основана в начале 1990-х гг. и сейчас объединяет более 19 млн членов профсоюзов. Также в наследство от советских профсоюзов ФНПР и ее региональным структурам перешла собственность, в том числе Дом союзов. Кроме того, ФНПР со стороны профсоюзов является членом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (другие члены комиссии – работодатели и правительство).