Путин проведет встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов

Федерация независимых профсоюзов России была основана в начале 1990-х гг. и сейчас объединяет более 19 млн членов профсоюзов. Также в наследство от советских профсоюзов ФНПР и ее региональным структурам перешла собственность, в том числе Дом союзов. Кроме того, ФНПР со стороны профсоюзов является членом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (другие члены комиссии – работодатели и правительство).