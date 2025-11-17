Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов

Ведомости

Президент Владимир Путин встретится в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов Сергеем Черногаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Это первая встреча главы Федерации независимых профсоюзов с Путиным с момента назначения на должность в 2024 г. До этого Черногаев занимал пост замглавы ФНПР.

Федерация независимых профсоюзов России была основана в начале 1990-х гг. и сейчас объединяет более 19 млн членов профсоюзов. Также в наследство от советских профсоюзов ФНПР и ее региональным структурам перешла собственность, в том числе Дом союзов. Кроме того, ФНПР со стороны профсоюзов является членом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (другие члены комиссии – работодатели и правительство).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте