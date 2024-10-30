Как бессменный председатель ФНПР Шмаков ушел со своего поста

Как бессменный председатель ФНПР Шмаков ушел со своего постаОн стал почетным президентом федерации, а сменил его руководитель профсоюза РЖД Черногаев
Президент Владимир Путин 29 октября выступил перед участниками XIII внеочередного съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). На съезде, перед приездом президента, были приняты важные кадровые решения. Михаил Шмаков ушел с поста председателя ФНПР, который занимал 31 год, и получил почетную должность президента профсоюзной организации. Вместо него председателем ФНПР стал Сергей Черногаев.
Президент России в своем выступлении много говорил про рынок труда. По его словам, уровень безработицы в России с каждым кварталом обновляет исторический минимум: в августе 2024 г. третий месяц подряд безработица составила 2,4%. Причем безработица снижается и среди молодежи до 25 лет – сейчас она составляет 8,8%, тогда как в 2023 г. была 11,6%, а в 2019 г. – 15,5%. Еще одна тенденция – структурное изменение экономики, сказал глава государства: «Причем в сторону усложнения, развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами». Он привел в пример август 2024 г., когда по сравнению с прошлым годом занятость в обрабатывающей промышленности и IT-секторе выросла на 3,9 и 8% соответственно.
Путин подчеркнул, что доходы специалистов должны расти «опережающими темпами – выше роста цен», а российская экономика должна стать «экономикой высоких зарплат». Он напомнил, что со следующего года в бюджетной сфере начнется внедрение новой модели оплаты труда – сначала в пилотных регионах, а затем у всех бюджетников. По его словам, перед правительством стоит задача с 2027 г. перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы «на так называемые отраслевые системы, задача которых не только добиться роста доходов специалистов». Нужно также устранить разрыв в зарплатах в зависимости от регионов.
Много говорил президент про подготовку кадров и необходимые для этого изменения в системе среднего и высшего образования. По его словам, стоит задача к 2030 г. создать условия для профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии на постоянной основе. В рамках нацпроекта «Кадры» запланировано обучение и дополнительное образование по тем профессиям, которые сегодня востребованы на рынке труда, отметил Путин. В основу контрольных цифр приема в техникумы, колледжи и вузы будет положен прогноз кадровой потребности экономики: сколько специалистов понадобится отраслям и в какие сроки.
В конце выступления президент затронул и главный кадровый вопрос съезда. Он выразил уверенность, что опыт Шмакова будет востребован в международном профсоюзном сотрудничестве, взаимодействии по линии гражданских обществ, в частности в формате профсоюзного форума БРИКС. Путин поздравил Черногаева с избранием на пост председателя ФНПР. Тот должен вывести организацию «на качественно новый уровень развития».
После этого слово взял Шмаков, который, кажется, с большим сожалением покидал свой пост. Он говорил о том, что ФНПР изменила устав, чтобы работать «более слаженно и эффективно». Долго рассуждал о взаимодействии профсоюзов и правительства, поскольку профсоюзы зависят от курса правительства, но не всегда их интересы совпадают.
Поэтому нужно взаимодействие, как это было с принятием Трудового кодекса в начале 2000-х гг., который действует до сих пор.
Сказал он и про свою замену, назвав Черногаева «крепким»: «Это хорошее решение, потому что относительная мудрость (тут Шмаков имел в виду себя на посту президента ФНПР. – «Ведомости») с молодостью – тот сплав, который нас всех поведет вперед». Затем он добавил, что герб России – двуглавый орел. «Вот мы вторую голову нарастили на теле ФНПР», – с некоторым сожалением добавил Шмаков.
Черногаев столь красноречив не был, но заявил, что успех ФНПР будет зависеть от профессионализма и ответственности.
На прощание Путин сказал, что они со Шмаковым работали вместе на протяжении многих лет, поэтому он подписал указ о награждении того орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. «Несмотря на то что вы поменяли как-то свои функции, телефоны вы знаете, мои двери для вас всегда открыты. Вы как теперь? Президент? Прошу пожаловать. Мы между собой всегда договоримся», – сказал Путин. На это Шмаков ответил: «Как президент президенту, хочу сказать вам большое спасибо».
Один из делегатов съезда рассказал «Ведомостям», что для них стала неожиданностью смена председателя ФНПР – тем более с учетом того, что очередной съезд был в апреле 2024 г. По его словам, предполагается, что у президента организации будут стратегические и представительские функции, в частности он будет заниматься международным сотрудничеством.
Шмаков, отвечая на вопрос «Ведомостей», почему все перестановки произошли на внеочередном съезде, а не на прошедшем съезде в апреле, сказал, что «наконец-то выработали форму»: «Съезд можно проводить каждый год и каждый месяц, никаких запретов для проведения съездов нет. Когда созрело все, тогда мы и проводим».
Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что Шмаков не хотел уходить со своего поста, хотя разговоры об уходе продолжались уже несколько лет. Замена обусловлена тем, что тот очень долго занимает пост председателя ФНПР, добавляет источник.
Шмаков заявил «Ведомостям», что среди его полномочий как президента ФНПР будут «связи с нашими контрагентами – с законодательной и исполнительной властью – по тем вопросам, которыми мы занимаемся». Также, по словам Шмакова, он будет заниматься международным сотрудничеством. «У нас большие связи с международным профсоюзным движением. Мы имеем там серьезные позиции. Это тоже надо развивать, тем более на фоне саммита БРИКС. Мы организовывали профсоюзный форум БРИКС, который собрал представителей 15 стран. Нам интересно, чтобы все это развитие учитывало уже отработанные нормы защиты трудящихся», – сказа он.
Пришедший на смену Шмакову Черногаев является председателем профсоюза РЖД – Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. С апрельского съезда он занимает должность зампредседателя ФНПР. Черногаев – выпускник пятого потока «школы губернаторов», программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.