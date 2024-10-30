Как бессменный председатель ФНПР Шмаков ушел со своего поста

Президент России в своем выступлении много говорил про рынок труда. По его словам, уровень безработицы в России с каждым кварталом обновляет исторический минимум: в августе 2024 г. третий месяц подряд безработица составила 2,4%. Причем безработица снижается и среди молодежи до 25 лет – сейчас она составляет 8,8%, тогда как в 2023 г. была 11,6%, а в 2019 г. – 15,5%. Еще одна тенденция – структурное изменение экономики, сказал глава государства: «Причем в сторону усложнения, развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами». Он привел в пример август 2024 г., когда по сравнению с прошлым годом занятость в обрабатывающей промышленности и IT-секторе выросла на 3,9 и 8% соответственно.