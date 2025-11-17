Газета
Главная / Политика /

В Кремле заинтересованы во встрече Путина и Трампа

Ведомости

В Кремле заинтересованы, чтобы наступили подходящие условия для встречи президентов РФ и США Владимира Путины и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят», – добавил он.

Песков напомнил, что и Вашингтон, и Москва считают, что для результативного саммита необходима глубокая скрупулезная подготовка.

«Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, он состоится», – заявил пресс-секретарь президента России.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ведутся контакты по поводу потенциальной встречи лидеров. Россия и США ведут активный диалог по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей.

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта.

