Лавров и Аракчи «сверили часы» по тематике иранской ядерной программы

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббса Аракчи «сверили часы» по тематике иранской ядерной программы во время телефонного разговора. Об этом сообщили в МИД России.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами. Они также обсудили палестино-израильское урегулирование. Министры подчеркнули, что важно достигнуть устойчивого мира на общепризнанной международно-правовой основе.

Лавров и Аракчи заявили, что удовлетворены повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях. Такие действия способствуют расширению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил МИД РФ.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что республика больше не будет проводить переговоры на тему своей ядерной программы с «евротройкой», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. Решение связано с тем, что европейские страны решили восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана. Вместе с тем он добавил, что Тегеран рассматривает переговоры с США и «евротройкой» в качестве двух отдельных направлений.

