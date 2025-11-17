Лавров и Аракчи «сверили часы» по тематике иранской ядерной программы

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что республика больше не будет проводить переговоры на тему своей ядерной программы с «евротройкой», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. Решение связано с тем, что европейские страны решили восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана. Вместе с тем он добавил, что Тегеран рассматривает переговоры с США и «евротройкой» в качестве двух отдельных направлений.