Иран решил больше не проводить переговоры по ядерной программе с «евротройкой»
Иран больше не будет проводить переговоры на тему своей ядерной программы с «евротройкой», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД Ирана Саида Хатибзаде.
Решение связано с тем, что европейские страны решили восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана, указал дипломат. Вместе с тем он добавил, что Тегеран рассматривает переговоры с США и «евротройкой» в качестве двух отдельных направлений.
«Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН», — отметил Хатибзаде.
26 сентября Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. За принятие документа проголосовали РФ, Китай, Пакистан и Алжир. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, выступили против.
1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.
9 октября президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия» заявил, что ситуацию вокруг ядерной программы Ирана возможно решить только путем переговоров.