Путин: ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно решить только переговорами

Ведомости

Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана возможно решить только путем переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».

«Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы, разумной альтернативы этому не существует», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июне США ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом присоединившись к обострившемуся 13 июня конфликту исламской республики и Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране «уничтожены».

Что известно о ядерной программе Ирана

Политика / Международные новости

Иран называет свою ядерную программу мирной. После атак США спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил, что мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее.

26 августа в Женеве стартовали переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) по иранской ядерной программе. В иранском МИДе сообщали, что предмет предстоящего диалога не будет отличаться от предыдущего: стороны в основном обсудят вопрос снятия западных санкций с Ирана.

