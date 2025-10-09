Путин: ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно решить только переговорами
Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана возможно решить только путем переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».
«Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы, разумной альтернативы этому не существует», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В июне США ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом присоединившись к обострившемуся 13 июня конфликту исламской республики и Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране «уничтожены».
Иран называет свою ядерную программу мирной. После атак США спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф заявил, что мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее.
26 августа в Женеве стартовали переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) по иранской ядерной программе. В иранском МИДе сообщали, что предмет предстоящего диалога не будет отличаться от предыдущего: стороны в основном обсудят вопрос снятия западных санкций с Ирана.