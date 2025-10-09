Путин: ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно решить только переговорами

26 августа в Женеве стартовали переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания и Германия) по иранской ядерной программе. В иранском МИДе сообщали, что предмет предстоящего диалога не будет отличаться от предыдущего: стороны в основном обсудят вопрос снятия западных санкций с Ирана.