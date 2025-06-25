В Иране заявили об ускорении темпов развития мирной ядерной программы

The New York Times (NYT) сообщал, что, согласно отчету разведки США, реализация ядерной программы Ирана была лишь отсрочена на несколько месяцев. Источники CNN также заявляли, что удары США по ядерным объектам в Иране не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Трамп обвинил NYT и CNN в попытках обесценить атаки США на объекты в Иране.