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В Иране заявили об ускорении темпов развития мирной ядерной программы

Ведомости

Мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф. Его слова приводятся в Telegram-канале агентства IRNA.

«Мы более готовы, чем когда-либо, держать руку на спусковом крючке и ответим на любую агрессию с мощью и сокрушительной силой», – подчеркнул Галибаф.

22 июня июня США ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом присоединившись к обострившемуся 13 июня конфликту исламской республики и Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране «уничтожены».

The New York Times (NYT) сообщал, что, согласно отчету разведки США, реализация ядерной программы Ирана была лишь отсрочена на несколько месяцев. Источники CNN также заявляли, что удары США по ядерным объектам в Иране не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Трамп обвинил NYT и CNN в попытках обесценить атаки США на объекты в Иране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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