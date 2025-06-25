В Иране заявили об ускорении темпов развития мирной ядерной программы
Мирная ядерная программа Ирана станет развиваться быстрее, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф. Его слова приводятся в Telegram-канале агентства IRNA.
«Мы более готовы, чем когда-либо, держать руку на спусковом крючке и ответим на любую агрессию с мощью и сокрушительной силой», – подчеркнул Галибаф.
22 июня июня США ударили по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане, таким образом присоединившись к обострившемуся 13 июня конфликту исламской республики и Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране «уничтожены».
The New York Times (NYT) сообщал, что, согласно отчету разведки США, реализация ядерной программы Ирана была лишь отсрочена на несколько месяцев. Источники CNN также заявляли, что удары США по ядерным объектам в Иране не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Трамп обвинил NYT и CNN в попытках обесценить атаки США на объекты в Иране.