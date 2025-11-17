МИД Бангладеш попросил Индию выдать экс-премьера для казни
МИД Бангладеш обратился к Индии с просьбой выдать экс-премьера Шейх Хасину, которую приговорили к смертной казни за преступления против человечности. Об этом сообщила Hindustan Times.
В письме со ссылкой на соглашение об экстрадиции говорится, что Нью-Дели обязан выдать Хасину.
«Предоставление убежища лицам, осужденным за преступления против человечности, любой страной было бы крайне недружественным актом и неуважением к правосудию», – сообщил Индии МИД Бангладеш.
17 ноября Международный уголовный трибунал Бангладеш приговорил Хасину к смертной казни. Трибунал также вынес решение в отношении двух помощников бывшего премьера, экс-министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля и экс-начальника полиции Чоудхури Абдуллы Аль-Мамуна. Последнего суд помиловал за раскрытие информации о преступлении. Хасину и Камаля объявили в розыск.
В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Тогда сообщалось, что в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.