Свергнутого премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

Шейх Хасину обвинили в преступлениях против человечности в ходе протестов 2024 года
Анастасия Брянцева
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Международный уголовный трибунал Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни по делу о преступлениях против человечности. Об этом сообщает NDTV.

Как пишет телеканал, суд признал Хасину виновной по трем пунктам обвинения. Трибунал также вынес решение в отношении двух помощников Хасины, бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля и экс-начальника полиции Чоудхури Абдуллы Аль-Мамуна.

По данным следствия, в 2024 г. экс-премьер отдала приказ о жестоком подавлении студенческого восстания, которое привело к падению правительства Народной лиги. Суд постановил, что обвиняемые действовали в сговоре друг с другом, совершая зверства с целью убийства протестующих.

В Бангладеш усилили меры безопасности перед приговором бывшему лидеру страны

Политика / Международные новости

Хасину и Камаля объявили в розыск. При этом суд помиловал Аль-Мамуна за раскрытие информации о преступлении, а также признание вины.

В решении суда говорится, что Хасина приказала правоохранительным органам использовать беспилотники для обнаружения скоплений протестующих, а также вертолеты и оружие для их уничтожения. Из документа также следует, что Камаль и Аль-Мамун содействовали этому решению.

В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Тогда сообщалось, что в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.

5 августа 2024 г. Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.

23 августа 2024 г. Хасине предъявили 51 обвинение в связи с протестами. Более 40 обвинений предъявлены из-за убийства участников акций протеста, семь обвинений – в преступлениях против человечности и геноциде, одно – в похищении.

