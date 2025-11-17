В Бангладеш усилили меры безопасности перед приговором бывшему лидеру страны

В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Тогда сообщалось, что в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.