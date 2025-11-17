В Бангладеш усилили меры безопасности перед приговором бывшему лидеру страны
В столице Бангладеш Дакке усилены меры безопасности перед вынесением приговора экс-премьеру Шейх Хасине, сообщил Bloomberg. Ее обвиняют в преступлениях против человечности.
Суд над Хасиной состоится 17 ноября. До этого по Бангладеш прокатилась волна поджогов. Они были организованы партией Хасины «Авами Лиг», которой в настоящий момент запрещена политическая деятельность. Партия призывала сторонников выйти на улицы и бросить вызов временному правительству.
Прокуроры Бангладеш требуют смертной казни для экс-премьера, обвиняя ее в прямом приказе убивать протестующих. Агентство приводит данные ООН, по которым в период с 15 июля по 5 августа 2024 г. было убито около 1400 человек. Подавляющее большинство их них были застрелены силами безопасности Бангладеш.
Сама Хасина отвергает обвинения. Она подчеркнула, что никогда не отдавала и не санкционировала приказ открыть огонь по протестующим. Экс-премьер-министр поставила мотивы трибунала под сомнение, заявив, что не явится на суд в Бангладеш. По ее словам, возвращение домой не обеспечит ей справедливого судебного разбирательства.
В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Тогда сообщалось, что в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.
5 августа 2024 г. Хасина подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.
23 августа 2024 г. Хасине предъявили 51 обвинение в связи с протестами. Более 40 обвинений предъявлены из-за убийства участников акций протеста, семь обвинений – в преступлениях против человечности и геноциде, одно – в похищении.