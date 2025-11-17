Газета
США вывезли из Японии комплекс для запуска Tomahawk после недовольства РФ

Ведомости

США перевезли с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, изначально планировалось, что установки будут вывезены с базы после завершения американо-японских учений 25 сентября, но к 10 ноября они все еще оставались там, что вызвало беспокойство у местных общественных организаций.

Общественники выразили опасение по поводу постоянного размещения вооружений в стране и потребовали от японского оборонного ведомства повлиять на США, чтобы ускорить вывоз Typhon.

МИД РФ выразил протест Японии из-за учений у российских берегов

Политика / Международные отношения

Причины задержки вывоза неизвестны, но местные аналитики предполагают, что это связано с шатдауном в США.

31 октября МИД РФ выразил решительный протест посольству Японии в Москве в связи учениями Joint Exercise 2025, которые прошли в том числе в районе острова Хоккайдо вблизи территории РФ.

В ведомстве также выразили обеспокоенность тем, что с территории Японии не вывезли батарею наземного комплекса Typhon. В связи с этим Москва оставила за собой право принять необходимые меры.

