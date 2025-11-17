Газета
Политика

Макрон: конфликт на Украине должен завершиться до 2027 года

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 г. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Виллакюбле под Парижем, пишет Le Monde.

Он подчеркнул, что недавние решения ЕС, включая новые санкции против российских нефтяных компаний, стали «реальными поворотными моментами» в оказании давления на Москву.

Президент также упомянул изменение риторики президента США Дональда Трампа о быстром завершении конфликта «за 24 часа» после избрания. «Идеи меняются, когда становятся конкретными. То, что произошло по другую сторону Атлантики, должно вдохновить многих и сделать их менее категоричными», – добавил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина намерена закупить у Франции 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии. Французские СМИ называют контракт историческим. Отмечалось, что договор касается авиации и средств ПВО.

