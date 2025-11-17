Газета
Стубб: переговоры по Украине могут состояться не раньше февраля – марта 2026 года

Ведомости

Переговоры по урегулированию украинского кризиса, вероятно, можно будет провести не раньше февраля – марта 2026 г., заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля – марта следующего года», – сказал он в Брюсселе (цитата по ТАСС).

17 ноября французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что надеется на завершение конфликта на Украине до 2027 г. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский он подчеркнул, что рестрикции Евросоюза (ЕС) в отношении компаний РФ и другие меры стали «реальными поворотными моментами» в процессе давления на Москву.

Politico сообщало со ссылкой на меморандум главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что европейские союзники Киева возьмут на себя возможные риски в случае использования замороженных российских активов. По данным издания, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой механизм будет действовать даже после отмены заморозки активов. Отмечается, что этот пункт стал отдельной уступкой премьер-министру Бельгии Барту де Веверу.

