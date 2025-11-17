Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Истребители НАТО начали тренировочные полеты над Эстонией

Ведомости

Истребители стран НАТО проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, сообщил портал национального гостелерадио ERR. Учения пройдут с 17 по 23 ноября.

Во время занятий могут также выполнятся сверхзвуковые полеты. Они будут проходить в координации со службой управления гражданской авиацией на специально предусмотренных высотах.

Портал сообщил, что военно-воздушные силы стран НАТО охраняют страны Прибалтики с 2004 г. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй в Литве и Эмари в Эстонии. Кроме того, сейчас в Эмари находятся истребители ВВС Италии.

17 ноября стало известно, что на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией начались артиллерийские учения. Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них примут участие 2200 военных и 500 единиц техники.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте