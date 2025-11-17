Истребители НАТО начали тренировочные полеты над Эстонией

17 ноября стало известно, что на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией начались артиллерийские учения. Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них примут участие 2200 военных и 500 единиц техники.