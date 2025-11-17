Истребители НАТО начали тренировочные полеты над Эстонией
Истребители стран НАТО проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, сообщил портал национального гостелерадио ERR. Учения пройдут с 17 по 23 ноября.
Во время занятий могут также выполнятся сверхзвуковые полеты. Они будут проходить в координации со службой управления гражданской авиацией на специально предусмотренных высотах.
Портал сообщил, что военно-воздушные силы стран НАТО охраняют страны Прибалтики с 2004 г. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй в Литве и Эмари в Эстонии. Кроме того, сейчас в Эмари находятся истребители ВВС Италии.
17 ноября стало известно, что на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией начались артиллерийские учения. Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них примут участие 2200 военных и 500 единиц техники.