Япония пытается снизить напряженность в споре с Китаем из-за Тайваня

Экономисты также предупреждают о возможных негативных последствиях для японского туризма. Если число китайских туристов сократится на четверть, как это было в 2012 г., это может привести к снижению более половины годового экономического роста. На фоне этих опасений индексы компаний, зависящих от туризма, в Токио уже начали падать.