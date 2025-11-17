Япония пытается снизить напряженность в споре с Китаем из-за Тайваня
Япония стремится снизить напряженность в отношениях с Китаем после заявления премьер-министра Санаэ Такаити о том, что нападение Китая на Тайвань может угрожать безопасности Японии и вызвать военный ответ со стороны Токио. Об этом пишет Reuters.
В ответ на обострение ситуации Пекин призвал своих граждан избегать поездок в Японию. Токио назвал этот шаг несовместимым с усилиями по построению стратегических и взаимовыгодных отношений.
Для урегулирования конфликта в Пекин прибыл высокопоставленный представитель японского МИДа Масааки Канаи. Ожидается, что он объяснит китайской стороне, что политика безопасности Японии не изменилась, и призовет Пекин не усугублять двусторонние отношения.
Тайвань расположен всего в 110 км от японского острова Йонагуни, возле которого проходят важные морские пути для транспортировки энергоресурсов. Кроме того, Япония размещает на своей территории самую крупную группировку американских вооруженных сил за пределами США.
Несмотря на визит японского дипломата, министр иностранных дел Китая Мао Нин сообщила, что премьер Госсовета Ли Цян не планирует встречаться с Такаити на саммите G20. Пекин настаивает на том, чтобы Токио отозвало свои «ошибочные» заявления.
Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что Китай ведет «многоаспектную атаку» на Японию, и призвал международное сообщество внимательно следить за развитием событий.
Ситуация обострилась после того, как консул Китая в Осаке назвал Такаити «грязной шеей, которую нужно отрубить». Это заявление вызвало резкую реакцию Токио, и китайский МИД впервые за два года вызвал японского посла.
Конфликт также обострился из-за серии инцидентов: китайские корабли вновь вошли в воды вокруг спорных островов Сенкаку, а японская авиация подняла истребители из-за пролета китайского беспилотника между Тайванем и Йонагуни.
Экономисты также предупреждают о возможных негативных последствиях для японского туризма. Если число китайских туристов сократится на четверть, как это было в 2012 г., это может привести к снижению более половины годового экономического роста. На фоне этих опасений индексы компаний, зависящих от туризма, в Токио уже начали падать.