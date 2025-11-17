Власти Франции сняли охрану с генконсульства России в Марселе
Власти Франции приняли решение снять охрану с генконсульства России в Марселе, которое подвергалось нападению проукраинских активистов в феврале, сообщил «РИА Новости» генеральный консул РФ в городе Станислав Оранский.
«Более того, насколько нам стало известно из неофициальных источников, даже наши учреждения генконсульства Марселя – с них была снята охрана, которая раньше осуществлялась путем просто объезда патрульной машины. Сейчас нас вовсе исключили из объектов охраны», – отметил он.
По словам Оранского, он не видит перспектив укрепления отношений с французскими властями.
Утром 24 февраля на территорию генконсульства были брошены бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В дипмиссии расценили отсутствие жертв и пострадавших как «счастливую случайность». Подозреваемые были задержаны в тот же день в Марселе, La Provence писала, что это инженер и химик из CNRS. Они заявили, что действовали в поддержку Украины.
После этого генконсульство выразило «глубокое возмущение», так как устроивших теракт приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Они должны отбывать наказание дома. В дипмиссии указали на то, что мягкость такого приговора несоизмерима с тяжестью содеянного.