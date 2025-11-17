Власти Франции сняли охрану с генконсульства России в Марселе

Утром 24 февраля на территорию генконсульства были брошены бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В дипмиссии расценили отсутствие жертв и пострадавших как «счастливую случайность». Подозреваемые были задержаны в тот же день в Марселе, La Provence писала, что это инженер и химик из CNRS. Они заявили, что действовали в поддержку Украины.