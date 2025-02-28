Генконсульство РФ в Марселе возмутил мягкий приговор для устроивших теракт
Генконсульство России в Марселе выразило «глубокое возмущение» приговором французского суда в отношении двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), забросивших на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генконсульства.
Reuters писало 27 февраля, что инженера и химика из CNRS, устроивших теракт на территории российского генконсульства в Марселе, приговорили к восьми месяцам лишения свободы, наказание они будут отбывать дома. В дипмиссии указали на то, что мягкость такого приговора несоизмерима тяжести содеянного.
«Твердо привержены ранее обозначенной позиции о том, что данная атака имеет все признаки террористического акта», – подчеркнули в генконсульстве.
В дипмиссии также выразили «особое недоумение» тем, что фигуранты являются представителями научного сообщества Франции. В связи с этим генконсульство РФ «возлагает ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе». В сообщении подчеркивается, что подтверждением этому стал приговор устроившим теракт.
Утром 24 февраля на территорию генконсульства в Марселе были брошены бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В дипмиссии расценили отсутствие жертв и пострадавших как «счастливую случайность». Подозреваемые были задержаны в тот же день в Марселе, La Provence писала, что это инженер и химик из CNRS. Они заявили, что действовали в поддержку Украины.
25 февраля в Следственном комитете России сообщили о возбуждении по факту случившегося уголовного дела по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений). 28 февраля в генконсульстве РФ в Марселе сообщили об усилении мер безопасности.