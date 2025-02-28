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Генконсульство РФ в Марселе возмутил мягкий приговор для устроивших теракт

Ведомости

Генконсульство России в Марселе выразило «глубокое возмущение» приговором французского суда в отношении двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), забросивших на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генконсульства.

Reuters писало 27 февраля, что инженера и химика из CNRS, устроивших теракт на территории российского генконсульства в Марселе, приговорили к восьми месяцам лишения свободы, наказание они будут отбывать дома. В дипмиссии указали на то, что мягкость такого приговора несоизмерима тяжести содеянного.

«Твердо привержены ранее обозначенной позиции о том, что данная атака имеет все признаки террористического акта», – подчеркнули в генконсульстве.

В дипмиссии также выразили «особое недоумение» тем, что фигуранты являются представителями научного сообщества Франции. В связи с этим генконсульство РФ «возлагает ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе». В сообщении подчеркивается, что подтверждением этому стал приговор устроившим теракт.

Утром 24 февраля на территорию генконсульства в Марселе были брошены бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В дипмиссии расценили отсутствие жертв и пострадавших как «счастливую случайность». Подозреваемые были задержаны в тот же день в Марселе, La Provence писала, что это инженер и химик из CNRS. Они заявили, что действовали в поддержку Украины.

25 февраля в Следственном комитете России сообщили о возбуждении по факту случившегося уголовного дела по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений). 28 февраля в генконсульстве РФ в Марселе сообщили об усилении мер безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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