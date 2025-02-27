Reuters: напавшие на генконсульство РФ в Марселе будут отбывать наказание дома
Суд во Франции приговорил двух сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS), которые забросили на территорию генконсульства РФ в Марселе бутылки с с зажигательной смесью, к восьми месяцам лишения свободы. Наказание они отбудут дома, сообщает агентство Reuters.
Граждане Франции признали свою ответственность. Прокурор также потребовал для них годичного наблюдения с применением специальных браслетов на лодыжках.
24 февраля посольство РФ во Франции заявило, что около 7:30 утра по местному времени неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено.
В тот же день в Марселе были задержаны двое мужчин. По данным La Provence, это инженер и химик из CNRS. Они заявили, что действовали в поддержку Украины.
25 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).