Напавшие на генконсульство России в Марселе оказались учеными из CNRS

Утром 24 февраля на территорию генконсульства РФ в Марселе были заброшены бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Подозреваемых задержали вечером того же дня во время демонстрации в поддержку Украины. Их опознали благодаря записям камер видеонаблюдения. Прокуратура Марселя проводит расследование случившегося.