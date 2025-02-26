Напавшие на генконсульство России в Марселе оказались учеными из CNRS
Двое подозреваемых в нападении на российское генеральное консульство во французском Марселе мужчин оказались инженером и химиком из французского Национального центра научных исследований (CNRS). Об этом сообщает La Provence.
По данным издания, возраст нападавших – 50 и 40 лет. Они заявили, что действовали в поддержку Украины.
Утром 24 февраля на территорию генконсульства РФ в Марселе были заброшены бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Подозреваемых задержали вечером того же дня во время демонстрации в поддержку Украины. Их опознали благодаря записям камер видеонаблюдения. Прокуратура Марселя проводит расследование случившегося.
25 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что произошедший на территории консульства взрыв имеет все признаки теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в связи с инцидентом требуется усиление мер безопасности российских диппредставительств.