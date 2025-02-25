СКР возбудил уголовное дело после нападение на консульство РФ в Марселе

24 февраля, примерно в 7:30 по местному времени (около 9:30 мск), неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства РФ в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.