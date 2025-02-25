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СКР возбудил уголовное дело после нападение на консульство РФ в Марселе

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство России в Марселе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова приводит Telegram-канал комитета.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Наказание, предусмотренное данной статьей, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

В сообщении подчеркивается, что в рамках дела осуществляется взаимодействие с Министерством иностранных дел России, а также готовится международный запрос о правовой помощи. СК устанавливает обстоятельства произошедшего.

24 февраля, примерно в 7:30 по местному времени (около 9:30 мск), неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства РФ в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

24 февраля в Марселе были задержаны двое мужчин по подозрению в нападении на генконсульство России. Отмечается, что их опознали с помощью записей камер видеонаблюдения. Прокуратура Марселя проводит расследование случившегося.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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