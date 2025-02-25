СКР возбудил уголовное дело после нападение на консульство РФ в Марселе
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство России в Марселе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова приводит Telegram-канал комитета.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Наказание, предусмотренное данной статьей, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.
В сообщении подчеркивается, что в рамках дела осуществляется взаимодействие с Министерством иностранных дел России, а также готовится международный запрос о правовой помощи. СК устанавливает обстоятельства произошедшего.
24 февраля, примерно в 7:30 по местному времени (около 9:30 мск), неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства РФ в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
24 февраля в Марселе были задержаны двое мужчин по подозрению в нападении на генконсульство России. Отмечается, что их опознали с помощью записей камер видеонаблюдения. Прокуратура Марселя проводит расследование случившегося.