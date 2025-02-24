СК возбудит уголовное дело после нападения на консульство РФ в Марселе

24 февраля посольство РФ во Франции заявило, что около 7:30 утра по местному времени неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Как уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, на территорию консульства было заброшено два самодельных взрывных устройства, французским правоохранителям не удалось оперативно задержать злоумышленников.