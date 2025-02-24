СК возбудит уголовное дело после нападения на консульство РФ в Марселе
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание генконсульства России во французском Марселе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
24 февраля посольство РФ во Франции заявило, что около 7:30 утра по местному времени неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. Как уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, на территорию консульства было заброшено два самодельных взрывных устройства, французским правоохранителям не удалось оперативно задержать злоумышленников.
Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать происшествие и дать правовую оценку действиям причастных по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).
Захарова также заявила, что произошедший взрыв имеет все признаки теракта. По ее словам, нападение стало «прямым следствием нагнетаемой во Франции антироссийской истерии». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге также отметил, что в связи с инцидентом требуется усиление мер безопасности российских диппредставительств.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в дипломатической миссии сообщило, что генконсульство России в Марселе вернется к работе в штатном режиме с 25 февраля.