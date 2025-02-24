Генконсульство России в Марселе возобновит работу 25 февраля

24 февраля в 7:30 по местному времени (9:30 по мск) неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию российского генконсульства в Марселе, в результате произошел взрыв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрыв имеет все признаки теракта, и потребовала от Франции скорейших мер по его расследованию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в связи с инцидентом требуется усиление мер безопасности.