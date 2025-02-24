Посольство РФ контактирует с правоохранителями Франции после взрыва в Марселе

В посольстве напомнили, что заблаговременно потребовали у властей Франции повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений в стране с учетом вероятных провокаций. Однако подобные нападения произошли. Их главным объектом стало генконсульство России в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация. 24 февраля в 7:30 по местному времени (9:30 по мск) неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию консульского учреждения.