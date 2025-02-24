Захарова: взрыв в российском консульстве в Марселе имеет все признаки теракта
Взрыв, который произошел 24 февраля на территории российского консульства в Марселе, имеет все признаки теракта, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова также потребовала от Франции аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию инцидента.
Взрыв внутри консульства России в Марселе произошел 24 февраля около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полиция. О причинах взрыва не сообщается.