В Марселе недалеко от российского консульства прогремел взрыв
Взрыв произошел около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). По информации BFM TV, на месте происшествия работают около 30 пожарных и полиция. О причинах взрыва не сообщается.
Генеральный консул России в Марселе Станислав Орланский подтвердил, что взрыв произошел внутри консульства, передает La Marseillaise. По предварительным данным, никто не пострадал.
20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. Все транспортные средства в момент взрывов не перевозили пассажиров и находились на парковке в Бат-Яме. Пострадавших и жертв нет. Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом. При этом рассматриваются и другие версии.