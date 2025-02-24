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В Марселе недалеко от российского консульства прогремел взрыв

Ведомости

Недалеко от консульства России в Марселе произошел взрыв, сообщает BFM TV со ссылкой на пожарных.

Взрыв произошел около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). По информации BFM TV, на месте происшествия работают около 30 пожарных и полиция. О причинах взрыва не сообщается.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Орланский подтвердил, что взрыв произошел внутри консульства, передает La Marseillaise. По предварительным данным, никто не пострадал.

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. Все транспортные средства в момент взрывов не перевозили пассажиров и находились на парковке в Бат-Яме. Пострадавших и жертв нет. Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом. При этом рассматриваются и другие версии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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