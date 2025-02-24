В Марселе недалеко от российского консульства прогремел взрыв

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. Все транспортные средства в момент взрывов не перевозили пассажиров и находились на парковке в Бат-Яме. Пострадавших и жертв нет. Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом. При этом рассматриваются и другие версии.