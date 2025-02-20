Неизвестные подорвали три автобуса в Тель-Авиве
Три пассажирских автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива, передает The Times of Israel.
Все транспортные средства в момент взрывов не перевозили пассажиров и находились на парковке в Бат-Яме. Пострадавших и жертв нет.
Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом. При этом рассматриваются и другие версии.
Позднее министр транспорта Израиля Мирьям Регев распорядилась остановить движение поездов и автобусов в стране из-за угрозы террористических атак. Об этом сообщила газета Israel Hayom в своем аккаунте в X.
Осенью 2024 г. в Израиле произошло несколько терактов. 1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы. Один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом.
При атаке на центральный автовокзал Беэр-Шевы на юге Израиля погиб один человек. Еще восемь человек были госпитализированы в городскую больницу. Нападавший был ликвидирован.
Один из последних терактов произошел 22 января этого года. В Тель-Авиве случилось нападение на улице Нахалат-Биньямин – пострадали четыре человека, нападавший был убит.