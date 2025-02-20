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Неизвестные подорвали три автобуса в Тель-Авиве

Ведомости

Три пассажирских автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива, передает The Times of Israel.

Все транспортные средства в момент взрывов не перевозили пассажиров и находились на парковке в Бат-Яме. Пострадавших и жертв нет.

Как заявили в полиции, произошедшее может быть скоординированным терактом. При этом рассматриваются и другие версии.

Позднее министр транспорта Израиля Мирьям Регев распорядилась остановить движение поездов и автобусов в стране из-за угрозы террористических атак. Об этом сообщила газета Israel Hayom в своем аккаунте в X.

Осенью 2024 г. в Израиле произошло несколько терактов. 1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы. Один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. 

При атаке на центральный автовокзал Беэр-Шевы на юге Израиля погиб один человек. Еще восемь человек были госпитализированы в городскую больницу. Нападавший был ликвидирован.

Один из последних терактов произошел 22 января этого года. В Тель-Авиве случилось нападение на улице Нахалат-Биньямин – пострадали четыре человека, нападавший был убит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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