Неизвестные подорвали три автобуса в Тель-Авиве

Осенью 2024 г. в Израиле произошло несколько терактов. 1 октября при теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, еще девять пострадали. Двое нападавших были ликвидированы. Один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом.