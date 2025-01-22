Четыре человека пострадали при атаке неизвестного с ножом в Тель-Авиве
В Тель-Авиве произошло нападение на улице Нахалат-Биньямин – пострадали четыре человека, нападавший убит. Об этом сообщил израильский портал Ynet.
Среди четырех раненых один средней тяжести, двое средней тяжести и один легкой степени тяжести. Один из них был ранен в шею. Нападавший был ликвидирован полицейскими, произошедшее расценивается силовиками как теракт.
Террористом является 29-летний гражданин Марокко Кади Абдель Азиз, прибывший в Израиль 18 января. Он имеет американскую грин-карту.
В начале октября 2024 г. неизвестные открыли огонь по людям в Тель-Авиве. Стрельба произошла в пригороде Яффа. В нападении участвовали двое вооруженных людей. Жертвами нападения стали семь человека. Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за теракт. Атака произошла после того, как ЦАХАЛ начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.